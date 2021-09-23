5 أشياء لا تقم بها على معدة فارغة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت اختصاصية التغذية الهندية بوغا ماكيجا، أن هناك بعض الأشياء يتعين على أي شخص عدم القيام بها على معدة خاوية، لأضرارها البالغة، وشرحت ذلك مع متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، حسبما نقل موقع «India».

الكافيين:

قد يكون من المستحيل على البعض عدم تناول كوب القهوة في الصباح، ولكن شربها أول شيء في الصباح يؤدي إلى الحموضة، ويحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك .

العلكة:

مضغ العلكة على معدة فارغة يؤدي إلى إفراز المزيد من حمض الجهاز الهضمي، الذي يُمكن أن يدمر بطانة المعدة، مما يسبب القرحة.

التسوّق:

أشارت دراستان حديثتان إلى أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بشراء أشياء محددة، ويميلون أيضاً إلى شراء الأطعمة عالية السعرات الحرارية، والوجبات السريعة.

الجدل:

عليك التأكد من تناول شيء ما أولاً قبل الدخول في جدال أو مناقشة حادة، حيث وجدت الدراسات أن الشخص عندما يشعر بالغضب وهو على معدة فارغة، فعادة ما يشعر بانخفاض نسبة السكر في الدم.

مضادات الالتهاب:

يجب عدم تناول مضادات الالتهاب على معدة فارغة، لتجنب التهاب المعدة وارتجاع المريء والقرحة، في حين أن تناولها بعد الأكل يساعد على تقليل آثارها الجانبية على المعدة.