ابتسام المزروعي.. «سيرة تميز» في الذكاء الاصطناعي

هناء الحمادي (أبوظبي)

يعتبر الابتكار في الإمارات أسلوب حياة ومحوراً وطنياً ترتكز عليه الدولة، حيث بات اليوم ضرورة وثقافة عمل، من أجل ذلك سعت الدكتورة ابتسام المزروعي إلى التوغل في عالم التقنيات المتقدمة مع القدرة المثبتة على تكييف حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والتقنيات اللاسلكية للعديد من التطبيقات الصناعية، مرتدية زي العزيمة والإصرار، الذي تتزين به ابنة الإمارات في مسيرة حياتها منذ البدايات حتى الآن، مقدمة أروع الأمثال عبر قصة نجاح، تشهد فصولها على ما تقدمه الفتاة الإماراتية ومساهمتها في إدارة عجلة التنمية المتسارعة بمختلف المجالات بدولة الإمارات.

ابتسام المزروعي، التي تهوى العمل التطوعي.. تميزت منذ الصغر وعُرف عنها تفوقها وعملها الدؤوب، حيث أثبتت قدرتها في المجالات العلمية، فهي خريجة بكالوريوس هندسة الاتصالات والكهرباء من جامعة الإمارات، كما تميزت خلال سنوات الدراسة بدماثة الخلق وحب العلم والتعاون ومساعدة الآخرين، بالإضافة إلى التحلي بروح التطوع، وقبل كل هذا استمرار التفوق الدراسي منذ أيام المدرسة، وكان لها ما أرادت في الحصول على شهادتها الجامعية، التي واصلت بعدها مسيرتها بالحصول على الماجستير في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ووقع اختيارها على تخصص البحث في علوم «هندسة الكهرباء والكمبيوتر»، وكعادتها لم تكتف بذلك أو تفكر في التوقف، حيث واصلت درب التعلم، ونالت شهادة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لهندسة الاتصالات وعلوم الحاسب الآلي، وكونت شركة تكنولوجية تديرها وقد تخصصت في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مؤلفات

واستمراراً لمحطات نجاح الدكتورة ابتسام المزروعي في عالم الابتكارات، استطاعت أن تحصد وتنجز عدداً من براءات اختراع وقدمت مؤلفات علمية في المؤتمرات العالمية رفيعة المستوى والمجلات العلمية الرائدة، حيث تقول عن ذلك: «شغفي بعالم الابتكارات يدفعني لأكون مطلعة دائماً على التقنيات الحديثة في العالم، حتى تكون هناك سواعد وطنية لها إلمام بهذا المجال، فحرصت على اختياري لمشاريع تواكب التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع تغيرات الثورة الصناعية بالإضافة إلى مواكبة توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي.. مشيرة إلى أنها لديها أكثر من 9 سنوات خبرة في مجال العمل بإدارة المشاريع التي تتعلق باستخراج البيانات، وآليات التعلم الآلي والتعلم العميق، والحوسبة المتطورة الفعالة، والاتصالات اللاسلكية، والذكاء الاصطناعي ومعايير وبروتوكولات الراديو والإشارات مع نخبة من الاستشاريين العالمين في هذه المجالات.

إنجازات

المزروعي عملت على عدد من الإنجازات في المجال الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث قدت «مشروع التعلم العميق لإشارات الراديو» باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، و«نماذج التعلم العميق» منذ عام 2017، كما قامت بابتكار وتطوير آليات تقوم بمراقبة وإدارة الإشارات من الجيل الخامس والشبكات اللاسلكية المتقدمة من خلال التعرف على هذه الإشارات بذكاء وتحديد مختلف آليات الوصول إلى الراديو مع تقديم إحصائيات موجزة عن الإشارات المستخدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلاً من استخدام الأساليب التقليدية من خلال الطيف الترددي، كما أنجزت دراسة فعالية مشروع استخدام إنترنت الأشياء المتناهية الصغر وأنسب آليات الاتصال فيها لما لها من تطبيقات مختلفة في عدة مجالات منها الدفاع، والطب الحيوي والرعاية الصحية، والتصنيع والرعاية البيئية، بالإضافة إلى مشروع آخر لتحديد مواقع الأشخاص والأشياء في الأماكن المستعصية، من خلال تقديم حلول مبتكرة باستخدام شبكات الاتصالات اللاسلكية.

استشراف المستقبل

بكل فخر استطاعت المزروعي أن تكون عضواً فعالاً في المجتمع ومتحدثاً في عدد من المحافل العالمية، حيث تحرص على مواكبة التطورات واستشراف المستقبل لتمثل نموذجاً للمرأة الإماراتية على أكمل وجه قي القطاع العلمي والاقتصاد الرقمي، كما قامت بإعطاء دورات تدريبية حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للعديد من الموظفين بجانب محاضرات في أسس البرمجة للطلبة. والمزروعي عضو في مؤتمر المركز الدولي للأبحاث والابتكار في الأنظمة الذكية الرقمية في أوروبا الذي يقام نصف سنوياً في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع نخبة من العلماء وأصحاب القرار في القطاع الصناعي من مختلف الشركات العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة في الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب الآلي وكيفية توظيفها بما يتناسب مع احتياجات القطاع التكنولوجي والاقتصادي.

رؤية

وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات في أن نكون مرجعاً عالمياً في مختلف القطاعات في التكنولوجيا والاقتصاد والطب والعلوم والمعرفة، ترى المزروعي أنه من واجبنا أن نقدم الأفضل ونساهم في دفع عجلة التطور، وأن تكون لدينا قدرة تنافسية عالمية من خلال الإمكانيات المتاحة، مشددة على السعي دوماً نحو التطوير والإطلاع الداعم للمعرفة والعلوم واستشراف المستقبل، وقالت: «العلم والمعرفة والتطور ليس لها حدود بل نحن من نرسم حدوده». وتؤكد أنه مع وثيقة المبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة، هناك العديد من الفرص لتشاركك الإماراتية وتكون جزءاً من جيل المهمة في قطاع الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والقطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية، ومن أجل ذلك علينا المسؤولية لتحقيق هذه المشاريع بروح ومبدأ فريق العمل الواحد لدفع عجلة التقدم والتطور لصالح الأجيال القادمة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في الصناعات المستقبلية.

براءة اختراع

استطاعت الدكتورة ابتسام أن تحصد النجاح في عالم الابتكار، حيث تمكنت من الحصول على براءة اختراع تتعلق بعلوم الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق من خلال شبكات الاتصالات والنطاق العريض المتحرك والنطاق العريض اللاسلكي، وبراءة اختراع أخرى قيد التسجيل في «علوم الذكاء الاصطناعي في الاستثمارات السوقية».

جوائز

حازت المزروعي جائزة «فائق التميز» من شركة جلوبال فاوندريز في ألمانيا.