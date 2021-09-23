«عين دبي».. أكبر عجلة إبهار معماري

نسرين درزي (أبوظبي)

لا تقتصر عوامل الإبهار في «عين دبي»، التي سيتم افتتاحها في 21 أكتوبر المقبل، على كونها أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً وحسب، وإنما لتفرّدها بواقع معماري لم يسجِّل كل هذا الكم من الأرقام القياسية من قبل، لجهة السعة والأوزان والمواد الأساس التي استُخدمت في أعمال التنفيذ. وهذا المَعلم الذي تتّجه إليه أعين العالم، والواقع في قلب «بلوواترز» في دبي، الوجهة السياحية الشهيرة، يُتيح لضيوفه تجارب مفعمة وسط إطلالات بانورامية ساحرة على أفق المدينة، يضم 48 مقصورة فاخرة تحملها عجلة عملاقة، تتّسع مجتمعة لنحو 1.750 زائراً في الرحلة الواحدة، فيما يسجِّل طول المحور وحلقة الدوران التي يبلغ قطرها 6.25 متر، نحو 40 متراً، بوزن 1.805 أطنان، أي ما يعادل وزن 4 طائرات إيرباص A380.

بالتوازي مع المشهدية الهندسية الراقية لـ«عين دبي»، التي تنضوي تحت شركة دبي القابضة للترفيه، فقد حجزت لنفسها أيضاً مكانة مرموقة كأحد أبرز المعالم في الشرق الأوسط، لتضيف أيقونة جمالية خاصة إلى المشهد العمراني الآسر في دولة الإمارات.

وتوفِّر الوجهة العالمية بطابعها وحقائقها المعمارية، تجارب استثنائية متنوِّعة لمختلف المناسبات والاحتفالات، وتلعب دوراً استراتيجياً في دعم رؤية دبي بعيدة الأمد، والرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة في مختلف القطاعات والمجالات، ومواصلة الارتقاء بجودة الترفيه عالمي المستوى في الإمارات.

دليل التميّز

وتحدث لـ «الاتحاد» محمد شرف، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي القابضة للترفيه»، مشيراً إلى أن دبي تجسِّد نموذجاً يُحتذى به بكل المقاييس كوجهة سياحية رائدة تبهر العالم بالعديد من الأرقام القياسية، وتضاهي الوجهات السياحية العالمية الكبرى الأخرى.

وذكر أن «عين دبي»، لكونها أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، تقدِّم دليلاً جديداً على تميّز الإمارة، فهي مبادرة جديدة من مبادرات دبي المبتكرة التي تسهم في ترسيخ قدرتها التنافسية في قطاع السياحة. وقال: إن «عين دبي» ستؤدِّي دوراً أساسياً في الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية كمركز سياحي حيوي، ومع افتتاح أبوابها أمام الزوار، نحن على ثقة بأنها ستعزِّز تجربة الزوار من داخل الدولة وخارجها، أثناء حضور «إكسبو 2020»، من خلال الأجواء المغايرة والمشوِّقة التي توفرها.

المقصورات

وتم تصميم المقصورات الـ 48، التي تبلغ مساحة كل منها 30 متراً مربعاً، لاستيعاب 40 راكباً، وتزويدها بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، لتوفير إضاءة مثالية ورؤية واضحة لإطلالات بانورامية. وتتميّز المقصورات الفاخرة التي يزيد وزنها عن مقصورات عجلة «عين لندن» بنحو 2.5 مرة، فيما يزيد حجمها عن حجم حافلتين بطابقين، بقدرة استيعابية تصل إلى 1.750 راكباً في الجولة الواحدة.

حلقة الدوران

وتتكوّن حلقة الدوران التي يبلغ قطرها 6.25 متر، من الفولاذ المتين فائق الجودة بسماكة 200 مم، وتم صقله لتحقيق الشكل الدائري الأمثل. ويبلغ طول المحور والحلقة نحو 40 متراً، ويصل ارتفاعهما إلى نحو 20 متراً بوزن 1.805 أطنان، أي ما يعادل وزن 4 طائرات إيرباص A380، ويبلغ ارتفاع كل عمود 126 متراً.

الإطار الخارجي

يتألّف الإطار الخارجي لـ «عين دبي» من 8 أعمدة، ويزن كل منها ما يعادل وزن طائرتي إيرباص A380، حيث تم تثبيتها على 5 دعامات مؤقّتة، قبل ربطها مع المحور بإطارين صلبين مؤقّتين بطول 115 متراً، وتتّصل الأعمدة بالمحور بوساطة 192 كابلاً فائق التحمّل، وشملت عمليات التحضير شدّ هذه الكابلات مسبقاً بقوة 300 طن، وتساهم الكابلات في تدعيم وزن المقصورات والإطار الخارجي، والذي يبلغ 7.500 طن.

11.200 طن فولاذ

يتضمّن الهيكل نحو 11.200 طن من الفولاذ، أي ما يزيد على الكمية المستخدَمة في بناء برج إيفل في باريس بنحو 33%.

ويزيد طول كل من الكابلات الدائمة المسؤولة عن دعم محور العجلة، عن طول ملعب كرة قدم بالأبعاد الدولية، حيث تتكوّن من 107 أسلاك منفصلة بسماكة 9 مم، وطول إجمالي يبلغ 2.400 كم، ما يعادل المسافة من دبي إلى القاهرة.

أرقام قياسية

- تُعد «عين دبي» أكبر وأطول عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً. في المقابل، يبلغ ارتفاع عجلة لندن 135 متراً.

- يحمل محور العجلة 4 أعمدة، تستند إلى أساسات عميقة يبلغ كل منها 35 متراً تحت الأرض.

- تبلغ مساحة ملعب «لوردز» للكريكيت 157 متراً عند أوسع نقطة له، بينما يبلغ طول ملعب الركبي 100 متر، وتبلغ مساحة «عين دبي» ما يُعادل مساحة الملعبين.

- تضم «عين دبي» 48 مقصورة فاخرة ومريحة.

- تستغرق دورة العجلة لكل رحلة نحو 38 دقيقة.

خبرات عالمية

- ساهمت 10 دول في العمليات الإنشائية لمشروع «عين دبي».

- ساهمت الإمارات وكوريا الجنوبية وألمانيا في إنتاج غالبية الهياكل الفولاذية للعجلة.

- ساهمت الخبرات العالمية من المملكة المتحدة وهولندا في المجالات الهندسية وإدارة المشاريع.

- قدّمت فرنسا الخبرات الهندسية الرئيسة في تشييد المقصورات.

- تلتزم أنظمة التحكم والاتصالات في «عين دبي»، والتي تم استيرادها من إيطاليا، بأعلى المعايير العالمية.

- تضمن «عجلة دبي» أعلى مستوى من الخبرة الفنية.

محمد شرف

مسيرة النمو

تُعد «دبي القابضة للترفيه»، التي تأسّست عام 2004، مجموعة استثمارية عالمية تعمل في 13 دولة حول العالم، وتدير محفظة متنوِّعة من الأصول، تسهم من خلالها في دعم مسيرة النمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي.