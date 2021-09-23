البوزوكي.. «العود اليوناني»

أبوظبي (الاتحاد)

«البوزوكي».. آلة موسيقية يونانية شهيرة، تشبه آلة العود، ذات عنق طويل بجزء علوي مسطح ولوحة أصابع مقلوبة، وتحتوي على أوتار فولاذية ويُعزف عليها بأصابع اليد أو عن طريق ريشة.

انتشرت في أوائل القرن العشرين، ومع تطورها أصبحت عنصراً أساسياً تستخدم في موسيقى الشعبية والأوركسترا اليونانية، وكذلك موسيقى البوب ​​اليونانية الحديثة.

لـ«البوزوكي» نوعان رئيسان هما trichordo التي تحتوي على ثلاثة أزواج من الأوتار، و tetrachordo التي تضم أربعة أزواج من الأوتار، ويتم استخدام كل منهما في نوعية الموسيقى المؤداة.

تتميز بإصدارها صوتاً معدنياً وألحاناً وإيقاعات حادة، وتصنع من الخشب ولديها العديد من الأشكال والأحجام على حسب طول العنق والعرض والارتفاع، ويتم تصنيعها لتحقيق صوت أكثر ثقباً أو أعمق أو أثقل.