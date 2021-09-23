نصائح لمنع تساقط الشعر

القاهرة (الاتحاد)

كشفت خبيرة العناية بالشعر، وطبيبة الأمراض الجلدية الهندية، دكتورة ستوتي خيري شوكلا، عن أن العديد من الأشخاص، رجالاً ونساء، يعانون تساقط الشعر بشكل كبير، بسبب الإجهاد ونقص التغذية.

وأوضحت أن تساقط الشعر «الكربي» هائل ومفاجئ لما يزيد على 100 شعرة في اليوم وقد ينتهي بفقدان الشعر كله، ويصاب به الشخص في غضون أسابيع قليلة بعد العدوى الفيروسية. وحسب تقرير طبي نشره موقع «India»، نصحت الخبيرة بالتأكد من جودة نظامك الغذائي الغني بالبروتين، وتناول الخضراوات والفاكهة وتجنب الأغذية المصنعة، وعدم التعرض للإجهاد العاطفي والجسدي.