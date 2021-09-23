أكواخ الواحة.. استجمام في «ياس ووتروورلد»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدِّم «ياس ووتروورلد أبوظبي» لروادها مع بدء الموسم الجديد أفكاراً مثالية للاسترخاء والاستجمام، عبر توفير أكواخ الواحة، وهو ركن مخصّص للعائلات يضم تجارب متفرِّدة تمنح الضيوف الراحة النفسية والهدوء.

خيمة عربية

وتقع أكواخ الواحة التي تتميّز بتصميم يشبه الخيمة العربية، وسط أجواء تحوطها الخصوصية وتحاكي مفردات التراث المحلي. وتوفِّر خيارات تتّسع لـ 4 أو 6 أشخاص، مع خدمات فاخرة تتضمّن توصيل الطعام، وثلاجة صغيرة خاصة فيها عبوات مياه، بالإضافة إلى المناشف وصناديق لحفظ المقتنيات وفواكه طازجة، تمنح الضيوف تجربة استجمام خاصة بعيداً عن صخب العمل.

نهر الراحة

تقدِّم تجارب نهر الراحة للعائلات، أوقاتاً هادئة على دولاب سباحة يتهادى عبر المياه المتموِّجة، وينتقل بالكبار والصغار في رحلة بين كهوف وشلالات متدفِّقة. وهنا يترك الجميع مياه النهر لتأخذهم حيثما تشاء وسط تأمّل لجمال المكان وسكونه.

بحيرة أمواج

الاستسلام لحركة المياه في بحيرة أمواج، أفضل ما يقوم به الرواد الباحثون عن الشعور بالاسترخاء وتجديد النشاط. وأكثر من ذلك، فإنّ الخيال يسرح بهم مع مشاهدة الأمواج المتلاحقة، وهي تنعكس على اللؤلؤة العملاقة في أعلى البحيرة.



مذاقات

لا تكتمل تجربة الاستجمام في «ياس ووتروورلد أبوظبي» من دون الاستمتاع بوجبة شهية. وتضم الوجهة العديد من الأطباق المحلية والعالمية، وخيارات الطعام ومذاقات الآيس كريم.