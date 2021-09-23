أيتن عامر تتمرّد

سعيد ياسين (القاهرة)

تحدثت الممثلة المصرية أيتن عامر لـ «الاتحاد» عن شخصية «ليلى» التي تجسّدها في حكاية «أنا قبلت» ضمن الجزء الثاني من مسلسل «زي القمر»، ويشاركها البطولة تيام مصطفى قمر، عابد عناني، محسن منصور، لاشينة لاشين، من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام.

وقالت: «ليلى» فتاة ترتبط بقصة حُب مع شاب يصغرها في السن يدعى «أيمن»، تتعرض لحرب شديدة من المجتمع الذي تعيش فيه، وهو ما يدفعها في النهاية إلى قبول اختيار يفرضه أهلها عليها، ويتسبب في تدمير حياتها مع مرور الوقت. وأشارت إلى أنها وافقت على الدور بمجرد تلقيها الفكرة التي تتناول قضية اجتماعية مهمة، وتصحح مفاهيم خاطئة، وتتمثل في زواج السيدات برجال أصغر منهن في العمر، وما يتعرض له أصحاب هذه الظروف من مشاكل وصعوبات لا تحدث في الحالات المشابهة لزواج رجال متقدمين في العمر من فتيات صغيرات.

وذكرت أيتن أنها تنتظر استئناف تصوير دورها في مسلسل «رهبة»، الذي توقف تصويره قبل رمضان لظروف إنتاجية، ويشاركها بطولته فتحي عبدالوهاب، طارق عبدالعزيز، أحمد فؤاد سليم، ميريهان حسين، من إخراج عادل الأعصر، وتأليف طارق بركات. تدور أحداثه في إطار درامي حول مرض «الفوبيا»، عبر الإضاءة على أشخاص يعانون من هذا المرض.