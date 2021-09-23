حديقة حيوانات العين تصون وحيد القرن

أبوظبي (الاتحاد)

تكرِّس حديقة الحيوانات بالعين جهودها للحفاظ على العديد من الحيوانات، بينها وحيد القرن الذي يُعتبر من الأنواع المهدَّدة بالانقراض ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية لإكثاره في الحديقة، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليه في الحياة البرية.

وتحتضن الحديقة 11 فرداً من وحيد القرن، 5 ذكور و 6 إناث، ضمن عدة معارض، وتقدِّم لها الرعاية المتكاملة وفق أفضل المعايير المتبعة لبيئة الحيوان الطبيعية، والاحتياجات الغذائية والسلوكية، والعناية الصحية الشاملة من قبل أطباء وخبراء في المجال، ما أدّى إلى تحفيز تكاثرها الطبيعي ومضاعفة أعدادها في الحديقة.

وتوفر الحديقة العديد من التجارب التعليمية والترفيهية، إضافة إلى معرضين مختلفين لوحيد القرن: المعرض الأفريقي، ومعرض سفاري العين الأكبر من صنع الإنسان في العالم والتي تتيح لوحيد القرن التواجد مع مجموعة متنوعة من أنواع الحيوانات الأفريقية.

وكانت حديقة الحيوانات بالعين احتضنت 5 أفراد من وحيد القرن الأبيض الجنوبي عام 2008، وأطلقت اسم «سودان» على أحد المواليد التي تمتلكها، تيمّناً باسم آخر فرد من ذكور وحيد القرن الشمالي الذي انقرض من البرية.

وتدعم الحديقة مشروع تتبُّع وحيد القرن الأسود والأبيض بالتعاون مع محمية ليوا للحياة البرية في كينيا لحمايته من الصيادين غير القانونيين.