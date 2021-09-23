هالة صدقي تعود للسينما

محمد قناوي (القاهرة)

صرّحت الفنانة المصرية هالة صدقي لـ «الاتحاد»، بأنها ستعود للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها في بطولة فيلم «آخر ديك في مصر» مع محمد رمضان، عام 2017، وذلك من خلال فيلمين. وذكرت أنّ الفيلم الأول بعنوان «تسعة تسعة»، من تأليف أمين جمال وإخراج سعيد حامد، وهو فيلم مصري سعودي يشارك في بطولته عدد من نجوم الصف الأول من مصر والسعودية ولبنان. تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول العادات الأصيلة في الأسرة العربية وتماسك أفرادها.

وقالت هالة: أشارك أيضاً في بطولة فيلم «أهلا بكم في باريس» مع ماجد المصري، من إخراج خالد يوسف، مع فنانين من 6 بلدان، بينها مصر وتونس، حيث سيتم تصوير مشاهده في باريس.

يُذكر أن آخر ظهور لهالة صدقي على الشاشة الصغيرة كان في مسلسل «ليه لأ»، الذي عُرض في 15 حلقة، مع أمينة خليل، شيرين رضا، وهاني عادل، من تأليف دينا نجم ومحمد مجدي، وإشراف مريم نعوم، للمخرجة مريم أبو عوف. طرح المسلسل قصة «عالية»، شابة تسعى إلى تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية، لذا قرّرت المشاركة في إحدى المسابقات للحصول على منحة دراسية.