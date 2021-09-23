أبوظبي (الاتحاد) بكلمات تحمل كل معاني المحبة والاحترام للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، احتفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة» بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ91 على مسرح سوبر دوم بجدة. وقال: «هي لنا دار.. ونحن لها محبين.. كل عام ودارنا بخير»، وأضاف: «جيناكم من بلدكم الإمارات بنبضات حب سعودية، نحتفل بها مع بعض باليوم الوطني الـ91 الغالي للمملكة، تحية محبة كلها فخر بأهل المرجلة والعز.. وعسى السعودية وأهلها دائماً في خير ومسرّات.. وقلب الإماراتي نبضاته سعودية».
ودعا الجسمي سفير «إكسبو 2020»، العالم أجمع لزيارة المعرض الدولي الذي سيقام في دبي يوم 1 أكتوبر المقبل، والتعرف على مفاجآته وابتكاراته، وقال: «ندعوكم وندعو كل اللي يشوفونا عبر الشاشات، ندعو العالم كله ليعيش معنا المستقبل بكل تطلعاته وأفكاره.. أهلا وسهلاً بالجميع في وطنكم».
وتنقل حسين الجسمي برفقة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء معه على مدار أكثر من ساعتين، ين عدد كبير من أغنياته المحبوبة برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ورافقته فرقة سعودية متخصصة في فن «العرضة» السعودي، عبر أغنيتين: «سلمان الشهامة»، «اصعد بعزمك»، من تأليف الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز.
وقدم الجسمي خلال الحفل ولأول مرة أغنية «حته من قلبي»، والتي تفاعل معها الجمهور وخاصة الفقرة التي قال فيها: «يا جدة يا جدة يا حته من قلبي»، تبعتها صيحات الفرح والإعجاب، ثم أعاد غنائها مرة أخرى مع الجمهور، وهو ما حصل أيضاً عند غناء أغنية «أحبك». وبعزفه على آلة البيانو قدم أغنية «أول عشق» من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «فزاع»، أتبعها بأغنية «الغرقان» من كلمات الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان.
وعقد الجسمي بعد انتهاء الحفل مؤتمراً صحافياً، تحدث خلاله عن استعداداته للمرحلة المقبلة في حفل افتتاح «إكسبو 2020»، وعدد من المشاركات المقبلة في السعودية وخارجها، والتقى مجموعة من أصحاب الهمم، الذين غنى معهم وتحدث اليهم، شاكراً الهيئة العامة للترفيه و«بنش مارك» على دعوته لهذه المناسبة الغالية ولقاء الجمهور السعودي من جديد.