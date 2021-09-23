مهرجان Sauce في أبوظبي.. 4 أشهر من الموسيقى

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن موصلة عروض مهرجان Sauce للموسيقى الحية، والذي انطلق في 29 أغسطس الفائت، وأكّدت استمرار فعالياته على مدى 4 أشهر.

ويتضمن برنامج الحفلات الموسيقية وعروض الأداء حية في عدد من شواطئ وفنادق ومنتجعات ومنشآت ضيافة ومطاعم ومعالم جذب في أنحاء أبوظبي.

ويشهد المهرجان أكثر من 41 حفلاً موسيقياً يقدمها 51 فناناً من الإمارات والعالم، موفراً فرصة استثنائية للاستمتاع بحفلات وعروض موسيقية وفنية حية تنبض بالإبداع والأصالة، بمشاركة عدد من ألمع المواهب العالمية، مثل دي جي مارغو والمطرب ليون مورفي والمطرب جايمن ديفيلي.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نتطلع لاستضافة هذا المهرجان الموسيقي الجديد، الذي يتميز بالتنوع والابتكار، للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويمنح هذا الحدث مجتمع العاصمة الإماراتية وزوارها على حد سواء تجربة ترفيهية متكاملة تُثري جدول فعاليات أبوظبي. ويساهم تنظيم مثل هذه الفعاليات الموسيقية في دعم المبادرات الترويجية لوجهتنا السياحية، وتسليط الضوء على تجاربها السياحية والثقافية والترفيهية ومعالمها الطبيعية، بالتزامن مع تكريس مكانتها على خريطة الوجهات السياحية العالمية المفضلة. ويؤكد البنية التحتية الحديثة والخبرات التنظيمية التي تمتلكها أبوظبي، وجاهزيتها لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية مع ضمان صحة وسلامة الجميع.

يضم برنامج المهرجان عروض أداء في فنون مختلفة مثل موسيقى «البلوز» والرقصات الكلاسيكية، ومن المقرر إقامتها في جزر «السعديات» و«ياس» و«الماريا»، وعدد من معالم الجذب في العاصمة.

وأعرب محمد ذياب الأحبابي، مؤسس شركة هايب صوص للفعاليات وإدارة المعارض، المنظمة للمهرجان، عن ثقته بأن مهرجان Sauce سيطرح مفهوماً جديداً للفعاليات الترفيهية من خلال توفير تجارب موسيقية فريدة من نوعها واستضافة هذه المجموعة من المواهب العالمية.

وقال الأحبابي: رسخت أبوظبي موقعها على مدى السنوات الماضية كمنارة للإشعاع الثقافي والفني تتميز بحركة فنية متطورة، علاوة على احتضان الفنانين والموسيقيين وغيرهم من المواهب الإبداعية. ونهدف من خلال مهرجان Sauce إلى إبراز المواهب المحلية في الإمارات، واستقطاب الفنانين العالميين إلى معالمها الطبيعية وشواطئها الرائعة. ونطمح إلى تلبية توقعات كافة زوار الحدث عبر توفير خيارات متنوعة من الموسيقى وسبل الترفيه المختلفة.



يذكر أن مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي شهادة الأمان (Go Safe) تضمن اتباع أعلى معايير النظافة والتعقيم الدورية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفقاً لتوجيهات حكومة أبوظبي. ويجب على الجميع إبراز حالة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن عند دخول فعاليات المهرجان للتأكد من حصولهم على التطعيم وأن نتيجة فحص كوفيد-19 (PCR) سلبية.