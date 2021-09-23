أحمد عاطف (القاهرة) أعلنت الفنانة المصرية الشهيرة ميمي جمال تراجعها عن قرارها بالاعتزال، لافتة إلى أنها ستشارك في عمل فني قريبا. يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة الكبيرة، في يناير الماضي، اعتزالها الفن نهائيا، مشيرة إلى أنها منذ وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن، وشعرت بحالة نفسية سيئة. بعدها، ظلت نحو سنة ونصف السنة في تلك الحالة. وليست قرارات الفنانات بالاعتزال ثم التراجع عنها أمور جديدة. الفنانة ميمي أشارت إلى أنها تراجعت عن قرار الاعتزال بعدما عَرض عليها دور مناسب حيث ستشارك في حدوته«مش مبسوطة» من مسلسل«زي القمر»، وتشارك في بطولته الفنانة بشرى وأحمد سعيد عبد الغني، وبقي لها يوم واحد فقط من تصوير المسلسل بالكامل. تعد ميمي جمال ممثلة مصرية من أقدم الفنانات العربيات حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم«المستهترة» عام 1953، وتجاوزت سنوات عملها السينمائي 67 عاماً.