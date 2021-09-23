كورونا يلغي حفل جوائز نوبل للمرة الثانية

قالت مؤسسة نوبل، اليوم الخميس، إنها لن تنظم حفلاً في ستوكهولم هذا العام أيضاً وإن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.

وقالت المؤسسة في بيان "نعتقد أن الجميع يتمنى أن تنتهي جائحة كوفيد-19 لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

ولم تقم احتفالات تسليم الجوائز العام الماضي أيضاً واكتفت المؤسسة باحتفال عبر الإنترنت عندما كان المرض يجتاح أوروبا وسائر العالم.