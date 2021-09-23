أخيراً.. اكتشاف السبب الحقيقي وراء السمنة

لأول مرة، توصلت دراسة أسترالية لسبب السمنة والسكري 2.ووفق RT، أكد علماء معهد ملبورن للعلوم الصيدلانية بجامعة موناشا بأستراليا أن السبب يعود لخلل في الجهاز اللمفاوي للمساريق التي تربط التجاويف البطنية بواسطته في الجدار الخلفي للبطن، ما يسمح بتسرب السائل اللمفاوي الغني بمستقبلات الدهون المعوية إلى الأنسجة الحشوية بتجويف البطن، ما يراكم الدهون بالبطن ويقاوم الأنسولين.

وتقول قائدة الدراسة المنشورة بمجلة Nature Metabolism نتالي تريفاسكيس: «اكتشفنا السبب البيولوجي لتراكم الدهون بمعدلات أعلى من أمراض الأيض، ويسببه النظام الغذائي الغني بالدهون، وباستخدام المثبط COX-2 تحسنت بنية الأوعية وتوقفت زيادة وزنها، وقضينا على عدم تحمل الغلوكوز وارتفاع مستوى الأنسولين».