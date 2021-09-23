بركان جزر الكناري يقذف حمماً والرماد يكسو المنطقة

قذف بركان كومبري فييخا على جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري، الحمم في الهواء محدثاً انفجارات مدوية صباح اليوم الخميس، في حين كسا الرماد السام المنطقة المحيطة به. وظلت الحمم تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة. وقالت نانسي صاحبة متجر جواهر في المنطقة: «كل ما بدأ يوم الأحد كأمر غير مألوف، كمشهد جميل ممتع، تحول إلى مأساة في اليوم التالي». ويتقدم سيل الحمم السوداء ببطء باتجاه الغرب منذ يوم الأحد حارقاً كل ما يمر به، بما في ذلك مساكن ومدارس ومزارع موز الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسية بالجزيرة. ودمرت الحمم نحو 200 منزل ودفعت آلاف السكان للفرار. وأفادت تقديرات موقع البوابة العقارية أيدياليستا أن البركان تسبب في خسائر عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو (102 مليون دولار). وعرض اتحاد البنوك الإسبانية المقار الشاغرة التي بحوزة البنوك لمن فقدوا منازلهم. وكانت السلطات المحلية قد نبهت الناس إلى غسل الخضروات وحذرت من تناول أي أطعمة ملوثة بالرماد السام.