بالصور.. ماجدة الرومي تطرب الملايين في «جرش 2021» رغم الوعكة!

بصوتها الساحر وحضورها الراقي المعهود، أطلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي أمس في حفل افتتاح مهرجان جرش في الأردن، لتلتقي من جديد مع جمهورها وكلها حنين لليالي المجد في جرش. وبعد ساعة من الحفل، تعرضت ماجدة الرومي فجأة لهبوط في السكر أدى إلى فقدان توازنها على المسرح، استدعى تدخلاً وإحاطة من مرافقيها واستراحة لدقائق، عادت بعدها إلى جمهورها بكلماتها الآسرة، واستكملت أمسيتها الغنائية وسط تصفيق متواصل وحماس منقطع النظير.

دخلت بثقة لتصدح بهدوئها المعهود وجمال حضورها وطغيان سحرها الفني: «عم يسألوني عليك الناس وينك يا حبيبي»، لتقدم من خلال هذه الأغنية أمنيات رافقت ترحيبها بالجمهور الذي أعاد للأذهان أيام عظمة جرش ومهرجانها العريق. واصطحبت جمهورها إلى جمال الأغنية العربية واللبنانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

توقفت قليلاً لترسل رسائل فنية وسياسية من على المدرج الجنوبي في جرش، حيث قدمت محبتها وسلامها للأردن وشعبه العربي العريق عراقة حجارة جرش، وتمنّت أن يديم الله الفرح والأمن والمحبة في الأردن، والوطن العربي.

وقالت لجمهورها إنها كانت هنا يوم كان لبنان يحترق بلهيب الحرب، ورغم ذلك غنت للحياة والمحبة، واليوم تعود لجرش وتغني من جديد للحب والحياة.

وغنت ماجدة الرومي باقة من الأغاني القديمة والحديثة التي خصت بها مهرجان جرش 2021.

الحفل الأول في برنامج جرش الفني، حضره رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، ووزير الثقافة الأردني علي العايد، ووزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم.