كيف تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم؟

بات ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً حول العالم، ما يزيد فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفق موقع DW الألماني، ينصح الأطباء بممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً، ما ينشط الدورة الدموية وينظم ضربات القلب وضبط الضغط المرتفع، لاسيما التمارين الهوائية، واستخدام الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي، وضرورة فقدان الوزن الزائد بانتظام، لتحسين الحالة الصحية، باتباع نظام غذائي قليل السعرات الحرارية واستخدام حاسبة السعرات، علاوة على استبدال ملح الطعام بالتوابل الصحية لتجنب احتباس السوائل بالجسم، وتجنب الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والبيتزا ورقائق البطاطس، والتأكد من خلو الأطعمة قليلة الدسم من السكر والملح، وأخيراً الإقلاع عن التدخين لتجنب انسداد الأوعية الدموية.