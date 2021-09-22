DUNE.. تشويق في صحراء أبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ينطلق اليوم الخميس عرض الفيلم العالمي DUNE - «كثيب»، بصالات السينما في الإمارات والمنطقة، والذي تم تصوير بعض مشاهده في إمارة أبوظبي، لإظهار تفاصيل المناظر الصحراوية الخلابة كموقع تصوير للكوكب الرملي الشهير «أراكيس».

وكانت لجنة أبوظبي للأفلام دعت أوّل أمس، الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والأجنبية، لحضور العرض الخاص من الفيلم، للمخرج دينيس فيلنوف، وهو مقتبس عن رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعاً DUNE للكاتب فرانك هربرت، شارك في بطولته، تيموثي شالامي، ريبيكا فيرغسون وأوسكار إسحاق وآخرون. وتم تصوير الفيلم من إنتاج «وارنر براذرز» و«ليجندري بيكتشرز»، في صحراء ليوا على مدى 11 يوماً بمشاركة فريق متنوِّع من المواهب المحلية والدولية، واستفاد العمل من الاسترداد النقدي على تكلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، إلى جانب دعم twofour54 و«غو إيريالز» و«فيلمكويب ميديا»، و«إف ستوب» لخدمات مواقع التصوير.

عُرِض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 78 في 3 سبتمبر، ويروي قصة «بول أترايدس» الذي جسَّده تيموثي شالامي، وهو شاب موهوب وُلد ليواجه مصيره الغامض.

دينيس فيلنوف أثناء التصوير

وجهة عالمية

«ديون» هو الرقم 110 من الأفلام الهوليوودية التي اختار صنّاعها، أبوظبي وجهة عالمية للتصوير، أبرزها «المهمة المستحيلة»، «حرب النجوم»، «فاست آند فيورياس»، «سونيك القنفذ»، «أندر غراوند 6» و«آلة الحرب». واستفادوا من تنوّع الطبيعة الجغرافية، وما تزخر به من مهنيّين ومرافق متطوِّرة.

خيار أوّل

وصرّح هانز فرايكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام لـ «الاتحاد»: نشعر جميعاً بالفخر لرؤية أبوظبي مجدداً على الشاشة الكبيرة ضمن مشاهد الفيلم العالمي «ديون» الأكثر ترقّباً في دور العرض، إذ تجسِّد مشاهده في صحراء ليوا مستوى النجاح والتقدّم الذي وصلت إليه صناعة الأفلام في أبوظبي، حيث تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كخيار أوّل لصنّاع الأفلام في العالم. وتابع: في ظل الاستثمارات الضخمة التي تكرِّسها أبوظبي لتطوير المشهد الثقافي والإبداعي، فإن صناعة الأفلام على أعتاب الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المكثّف.