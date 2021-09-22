«سينما» في حديقة أم الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تعود فعالية «سينما في الحديقة» في حديقة أم الإمارات من 1 أكتوبر- 30 أبريل، مع سلسلة أفلام عائلية بينها: «موانا»، «كرودز 2»، «فروزن 2»، «أبطال خارقون»، «الأبطال الستة» و«هاري بوتر». تُعرض الأفلام أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 17:30 و19:30، مع عرض إضافي أيام الثلاثاء لفيلم من اختيار الجمهور عبر التصويت على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحديقة. ويتمكن الأطفال من المشاركة في ورش الأوريغامي، والاستمتاع بالنوافير التفاعلية، وزيارة حظيرة الحيوانات، وتجربة ركوب الإبل والمهر، والانطلاق على متن قطار. وتدعو الحديقة الزوار إلى زيارة موقعها الإلكتروني الجديد www.ummalemaratpark.ae للتعرف على جدول عروض الأفلام.