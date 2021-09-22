ناصر الجابري يكتب: «أهل الدار»

إن الأرض التي تحملنا مهيبة، بين ثناياها انطلقت أحلام الرجال الأوائل، وفوق تضاريسها حلّقت طيور العمل، وفي أعماقها بُذلت الطاقات، ووُهبت الهمم، وقُدّمت التضحيات، لأجل غد آمنوا بأنه سيحمل الشمس المشرقة، وفي سبيل مستقبل تشع فيه نجوم السكينة، وتنغرس بين مفاهيمه الطمأنينة.

‏في هذه الأرض، يحكي لنا التاريخ، حكايا وروايات، ويسرد بطولات «أهل الدار»، الذين كانت العزيمة عنوانهم الأول، تغذّيهم مثل طاقة لا تنضب، يرتوون من ماء الثّبات والشجاعة، يرتشفون من ينابيعها، ويكملون مسار الأيام تلو الأيام، وهم يتمسّكون بالأرض، لا ينحنون لهبّة الرياح والعواصف، ويواجهون موج البحار، ورمال الصحراء، يردّدون بأنه ما خاب من سعى، وآمن بأن الأرض تمنح من يعطيها، وتسلّح بنقاوة القلب، السّر في مجابهة تقلبات الزمن.

‏أولئك الرعيل الأول، الذين حملوا بندقيّة البطولة على أكتافهم، وزرعوا قيم التسامح والتعايش، وأورثوا الأخلاق قبل الأموال، وأوصوا بحميد الخصال، وشدّدوا على أن الدار ليست تلك التي تجمع الأسرة الواحدة، بل هي الوطن الذي يضم الجميع، وعلى الأبناء مسؤولية حمايته والدفاع عنه، ذلك الجيل الذي وصل إلى القمر، ولكن بتطلعاته دون مركبات فضائية، واستبق الزمن برؤيته الفطريّة التي جاءت من يقين تام، بأن ما يبقى هو خير الأثر.

‏هؤلاء الذين كانت هواياتهم تجسّد مدى تعلقهم بالأرض التي رافقتهم، وإرثهم يعكس التّاريخ الطويل لهذه المنطقة، وموروثهم الحضاري والثقافي يؤكّد ما تمتّعوا به من بسالة وصلابة، صفحات التاريخ مليئة بوجوه جعلت التنمية غايتها، وأدركت أن الإرث ثروة لا تفريط بها، ولا تهاون مع ضياعها، فإرثنا عنوان لحاضرنا ومستقبلنا.

‏خلال الأسبوع المقبل، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ليؤكد مجدداً ارتباطنا بتاريخنا المجيد، وبإرثنا الحضاري الزاخر بالمحطات المشرقة، وسيرنا على نهج الآباء والأجداد، الذين صادقوا الرمال والبحار، واهتدت سبلهم على ضوء النجوم، واستأنسوا بحكايات الصيد، وعرفوا الفروسيّة في صغرهم، ووجدوا فيها القيم والمبادئ.

‏يشكل المعرض فرصة للعائلات، لتعريف الأبناء بالهوايات والحرف التي ارتبطت بأهل الإمارات، تعزيزاً للهوية الوطنية، ودعماً للجهود التي تستهدف الحفاظ على موروثنا الإنساني المتلألئ بسير الآباء، حيث إن منجزات الحاضر وطموحات المستقبل، تأتي استلهاماً لخطى الرعيل الأول.