تشهد مصر بداية من الخميس المقبل ظاهرة مناخية تتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة متفرقة. وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ المصري، إن منخفضاً قطبياً ذا فاعلية عالية تلامس أطرافه مصر، يعمل على انخفاض كبير في الحرارة بداية من الخميس مع أمطار خفيفة متفرقة. وأضاف لـ «الاتحاد»، أن هذا المنخفض في منطقة شرق المتوسط، لكن أطرافه تلامس بعض المناطق في مصر، خاصة السواحل الشمالية، لتنخفض درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 8 درجات. وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الأجواء في مصر ستكون خريفية حقيقة، موضحاً أن المنخفض سينقل كتلات من الهواء البارد للمناطق التي يصل إليها ومنها مصر. وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 5 درجات مئوية، متوقعة وجود فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء غدٍ على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.