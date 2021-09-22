نجوم الهيب هوب والراب ضيوف «جامعة نيويورك» و«مهرجان جَمعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن شراكته مع المتحف العربي الأميركي القومي، لاستضافة أشهر نجوم الراب العرب، نجم الهيب هوب السوداني الأميركي أوديسي، ومغنية الراب التونسية ميدوسا، وذلك يوم الأحد 26 سبتمبر الساعة 9:00 مساءً كجزء من مهرجان جَمعة الافتراضي. ويتم تقديم هذه الفعالية بالتعاون معArab.AMP وهيئة التطوير في إيست داونتاون ديربورن والجمعية الموسيقية الجامعية ويلاّ بانك. يسعى مهرجان جَمعة إلى إشراك المجتمعات في تجربة لاستكشاف الأوجه الثقافية المتنوعة لمجتمعات العالم العربي والمغتربين العرب، وسيقوم كل من الفنانين أوديسي وميدوسا بتقديم عروض جديدة عبر الإنترنت تم تصويرها خصيصاً للمهرجان، تليها جلسة حوارية مباشرة مع بيج هاس، نجم الهيب هوب السعودي الرائد والمقيم في الإمارات. وقال بيل براغين، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: تعتبر هذه الفعالية فرصة رائعة للجمهور المحلي والدولي للتعرف على مواهب الهيب هوب والراب العربية النابضة بالحياة، والانخراط في حوار تفاعلي مباشر حول قوة التنوع الموسيقي والثقافات المتعددة في العالم العربي. وتعد الشراكة مع المتحف العربي الأميركي القومي لهذا المهرجان الافتراضي مثالاً رائعاً يعكس قدرتنا على الانتقال للعالم الافتراضي، الأمر الذي بدأ استجابةً للوباء، وتحول إلى فرص جديدة لتوسيع شبكتنا. ويتضمن مهرجان جَمعة الافتراضي، الذي يستمر على مدار 4 أيام، عروضاً موسيقية وسوقاً افتراضية للأعمال الحرفية وجلسات حوارية وورشات عمل فنية. وسيتم بثه مجاناً إلى جمهور افتراضي محلي وعالمي. وسيقام مهرجان جَمعة على منصة افتراضية، بعدما كان من المقرر إقامته بشكل شخصي، حفاظاً على سلامة الجمهور في ظل أزمة «كوفيد-19»، ما يجعله منصة مثالية للفنانين العرب الموهوبين المقيمين خارج الوطن العربي وغير قادرين على السفر حالياً. وتشمل قائمة الفنانين الآخرين الذين سيشاركون في المهرجان، خريجي مهرجان برزخ التابع لمركز الفنون: السبعة وأربعين، والساره والنوباتونز. ومن بين الفنانين الآخرين المميزين: آمال، وهالو سايكلپو، وغيرهم. وسيتم بث الفعاليات عبر الإنترنت، ويمكن التسجيل للحصول على التذاكر المجانية.

