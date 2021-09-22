ما جديد أندريا بوتشيلي في دبي؟

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم المايسترو الإيطالي العالمي أندريا بوتشيلي أجمل إبداعات ألبومه الأخير Believe خلال مهرجان باروس الدولي للموسيقى، ويلتقي جمهوره على مسرح إيفينتس أرينا في فندق جميرا بيتش في 8 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جولته العالمية Believe World Tour.

وسيقدم أيقونة الغناء الإيطالي العريق ومغني الأوبرا الذي يلامس صوته قلوب الملايين حول العالم، أفضل أغانيه، وإبداعات من آخر ألبوماته Believe، الذي يضم مجموعةً ملهمة تروي قصصاً شخصية من حياته، وتحتفي بقوة الموسيقى ودورها في تهدئة النفس، كما سيطرب الجمهور بأغنياته الكلاسيكية وروائع الأوبرا.

وقال يفجيني موروزوف، المنتج العام في مهرجان باروس الدولي للموسيقى والرئيس التنفيذي لشركة إم بريميير: يسعدنا الإعلان عن استضافة دبي للفعالية الرئيسة في مهرجان باروس الدولي للموسيقى بنسخته الخامسة، حيث تعتبر نسخة استثنائية لنا نظراً لمواكبتها لاحتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، إذ سيقدم بوتشيلي تجربة لا تُنسى بصوته الفريد، وإيقاعات الأوركسترا، والفرقة الموسيقية التي تتناغم مع إبداعات مغني السوبرانو وباقي الضيوف من الفنانين، ضمن واحدة من أشهر الوجهات المطلة على برج العرب، أحد المعالم المميزة لدبي. وسيمتزج صوت المايسترو الاستثنائي بطبقاته المميزة مع نسائم البحر خلال أمسية ساهرة وحفل تاريخي لا يُفوّت.