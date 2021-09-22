طارق المنهالي للسعودية: «معاكم للأبد»!

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، وبدعم ‏من قناة بينونة - أبوظبي، أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية بعنوان «معاكم للأبد» من ألحانه وكلمات الشاعر الإماراتي عبيد بن قذلان المزروعي، وتوزيع فادي الساري.

تم تلحين الأغنية بلون فن العيّالة الإماراتي الأصيل، والعرضة النجدية السعودية، بحيث شكّلت الأغنية لوحة فنّية متجانسة فيها الكثير من الطرب. تصف كلماتها مدى الترابط الوطيد الذي يجمع البلدين في مجالات مختلفة، وتجسِّد مشاركة الإمارات الرسمية والشعبية في احتفالات المملكة، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.