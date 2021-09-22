مصر.. وفاة طفلة بمرض نادر رغم تلقيها أغلى علاج في العالم

أعلن والد الطفلة ليال العزب عن وفاتها اليوم الأربعاء، بعد أن نالت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إثر حملة التبرعات التي انطلقت لعلاجها من مرض ضمور العضلات الشوكي.

وعلى الرغم من نجاح حملة التبرعات ووصول شهرتها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أمر بعلاجها على نفقة الدولة، إلا أنها فارقت الحياة بعد شهر ونصف من تلقيها العلاج.

وكانت الطفلة قد ولدت طبيعية لا تعاني من أي أمراض، حتى بلغت شهرها السادس، وبدأت تعاني من ضعف في عضلات الأصابع والرقبة، وبعد الكثير من الفحوصات الطبية أجمع الأطباء على إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي.

بحث والداها عن العلاج ليتبين أنه الأغلى في العالم، وهو عبارة عن حقنة واحدة يحصل عليها المصاب في الولايات المتحدة الأميركية، ويبلغ ثمنها مليوني دولار، فبدأت حملة التبرعات على فيسبوك في مصر لمساعدة والد الطفلة.

وبعد اقتراب اكتمال المبلغ بسبب تبرعات المصريين المتعاطفين مع الطفلة، أعلن الرئيس المصري أنه سيتولى علاج ليال على نفقة الدولة، ضمن مبادرة علاج مرضى الضمور الشوكي، وبالفعل تلقت الطفلة العلاج يوم 3 أغسطس من العام الجاري بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

بعد هذا الإعلان قدمت أسرة ليال كل المبالغ المالية التي جمعتها من التبرعات إلى صندوق تحيا مصر، وبعد قرابة الشهر والنصف يعلن والد الطفلة أحمد العزب على صفحته على فيسبوك وفاة الطفلة، حيث كتب: «لله ما أعطى ولله ما أخذ.. ليال في ذمة الله».