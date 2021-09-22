ممثلة تعتذر عن نشر خبر وفاة نجم مصري لامع

ترددت في الساعات الماضية أنباء عن رحيل الممثل المصري سمير صبري، وهي الأنباء التي شاركتها الفنانة مديحة حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أن تقدم اعتذاراً عنها.



ونشرت مديحة حمدي عبر صفحتها خبر وفاة النجم المصري عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، قبل أن تقوم بحذف الخبر، ونشر اعتذار. كما نفت مصادر ذات صلة بالفنان الخبر أيضاً في تصريحات متفرقة بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال وكيل نقابة المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي " إن تلك الأخبار المتداولة غير صحيحة.. والفنان سمير صبري حي يرزق على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة".