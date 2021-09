هذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!

الفوائد العظيمة لفيتامين "د" على صحة الإنسان، لا تخفى على أحد، وبالرغم من ذلك فقد حذّر اختصاصي التغذية ويتني كراوتش، من أن تناول مكملات الفيتامين دون مجموعة مهمة من الأطعمة قد لا يأتيك بنفس النتائج.

وأوضح أنه من المحتمل ألا يتمكن جسم الإنسان من امتصاص الفوائد الهائلة لفيتامين د بشكل كامل إذا لم يكن مقترناً بتلك المكملات.



كما اعتبر كراوتش في تصريح لموقع " Eat This Not That " الطبي التخصصي، أن تناول فيتامين "د" أو تضمينه في نظامك الغذائي يوفر العديد من المزايا للبقاء بصحة جيدة.

ووفق المعلومات فإنه من الضروري أن يحصل كل شخص يتراوح عمره بين عام واحد و70 عامًا على 600 وحدة دولية (IUs) من فيتامين (د) يومياً، وأنه بعد سن الـ 70 يجب أن تزيد هذه الكمية إلى 800 وحدة دولية.



كما أضاف أن فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أنه على عكس بعض الفيتامينات الأخرى لا يذوب عندما يكون مصحوبا بالماء.

وعليه فإنه من الضروري أن يقترن بالدهون ليتم توزيعه بشكل صحيح وامتصاصه من قبل الجسم.

ونصح كراوتش بأن تكون الدهون التي نستهلكها جنبا إلى جنب مع فيتامين "د" مفيدة، معددا قسما منها مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو وزيت الكتان كأمثلة على الدهون الصحية. وفق العربية.

أما عن كمية الدهون التي نحتاجها مع فيتامين "د" فقد اقترحت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على حوالي 10 غرامات من الدهون قد تدعم الامتصاص المثالي لهذا النوع.