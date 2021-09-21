جائزة ألمانية مرموقة لمطوري لقاح «فايزر»

فرانكفورت (د ب أ)

ذهبت جائزة «باول إرليش ولودفيج دارمشتيتر» لعام 2022 إلى قيادة شركة «بيونتيك» الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، التي طورت لقاح كورونا بالتعاون مع شركة «فايزر» الأمريكية. وأعلن مجلس المؤسسة المانحة للجائزة أمس في فرانكفورت أن الجائزة ستذهب إلى ثلاثة أشخاص في الشركة، وهم مؤسسا الشركة، الزوجان الطبيبان أوزليم توريشي /54 عاماً/ وأوجور شاهين /56 عاماً/، وعالمة الكيمياء الحيوية التي انضمت إلى الشركة عام 2013، كاتلين كاريكو/ 66عاماً. وحصل الفائزون الثلاثة على التكريم نظير «بحثهم وتطويرهم لتقنية الرنا المرسال mRNA لأغراض وقائية وعلاجية».