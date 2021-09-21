تقدم واعد في علاج للسرطان

باريس (أ ف ب)

وفّرت بيانات جديدة أملاً في علاج المصابين بأشكال متقدمة من سرطاني البروستاتا والثدي، إذ أظهرت إمكان إطالة حياة بعض مرضى هذين النوعين الشائعين جداً.

وكُشف النقاب عن المعطيات الحديثة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأورام الذي يُعتبَر أحد أبرز اللقاءات المتعلقة بأبحاث السرطان في العالم. وتفتح هذه النتائج الطريق أمام إطالة أمد حياة المرضى الذين يعانون أشكالاً متقدمة من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال والنساء، وهما على التوالي سرطانا البروستاتا والثدي.

وتكون فرص البقاء على قيد الحياة مرتفعة في النوعين إذا كان تشخيصهما مبكراً، لكنّها تقل بشكل كبير عندما تتطور النقائل السرطانية في الجسم.