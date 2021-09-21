آسر ونيللي يعيدان تقديم «سيدتي الجميلة»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد نيللي كريم للقيام ببطولة عرض «سيدتي الجميلة» مرة أخرى، بمشاركة آسر ياسين، والتي قدمها فؤاد المهندس وشويكار، عام 1969، وهي مأخوذة عن قصة للكاتب الكبير جورج برنارد شو، وقام بتعريبها سمير خفاجي وأخرجها للمسرح حسن عبد السلام.. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «كوكو شانيل»، التي قامت ببطولتها النجمة الكبيرة شريهان والتي كانت بمثابة عودة جديدة لها بعد الابتعاد عدة أعوام عن الفن.

من جهة أخرى، تصور نيللي حالياً الحلقات الدرامية القصيرة «وعد إبليس»، وهو العمل الدرامي الأول، الذي يجمعها مع الفنان عمرو يوسف، ويتكون العمل من 6 حلقاتٍ فقط، حول رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويشارك في بطولته كل من رزان مغربي، ومريم الخشت، ومحمد مرزيان، ومها أبو عوف، وآخرين، ومن إخراج البريطاني كولين تيج، كما تصور مسلسل «جانب مظلم»، مع كل من إياد نصار وأحمد داوود، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من إخراج كريستوفر صابر.