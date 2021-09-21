عائشة بن أحمد تراهن على «ريتسا»

القاهرة (الاتحاد)

تراهن الممثلة التونسية عائشة بن أحمد على تجربتها السينمائية الجديدة «ريتسا» بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة، ومن تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، والذي تنتظر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث قالت لـ «الاتحاد» إنها تظهر في الفيلم بشكل جديد لم تقدمه من قبل، حيث تطل بشخصيتين الأولى «ريتسا» التي يحمل الفيلم اسمها والثانية «مانويلا»، وهي إيطالية تأتي للعيش في مصر، والشخصيتان إحداهما بفترة الستينيات، والأخرى في العصر الحالي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية عبر 3 قصص حب مختلفة، كل منها لها طابع خاص، إلا أن هناك رابطاً بينها.

وأضافت: تحمست جداً للفيلم، لأن القصة أعجبتني، وكذلك بسبب طاقم العمل أيضاً، سواء الإخراج أو النجوم المشاركين في البطولة، وخاصةً الفنان محمود حميدة، الذي استفيد منه على المستوى الفني والإنساني.

وأشارت إلى أنها تصور حالياً دورها في المسلسل القصير «وعد إبليس» مع النجم عمرو يوسف، والذي يجمعهما في العديد من المواقف في إطار رومانسي، حيث تدور الأحداث في إطار من الإثارة والغموض، ومن المقرر عرض المسلسل الذي يضم 6 حلقات، خلال نوفمبر المقبل على إحدى المنصات.