شاهد.. أردني يسافر حول العالم دون الخروج من بيته

الأردني محمد ملحس

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منذ سنوات بعيدة والأردني محمد ملحس يحلم بأن يصبح طياراً، لكن ظروفه حالت دون اقترابه من قمرة قيادة طائرة لأسباب مالية.. والآن استطاع الرجل المتقاعد حالياً (77 عاماً) تحقيق حلمه وبناء نموذج لقمرة طائرة بجهاز محاكاة طيران في قبو بيته لممارسة هوايته يومياً دون أن يخرج من البيت. وقال ملحس الذي كان يعمل في الإدارة، حيث عمل مديراً إدارياً لمستشفى نحو 40 عاماً،«هذه لوحة الطائرة (سيسنا 128) تبين لنا مجموعة من الأدوات التي تعطي أداء الطائرة منها سرعة الطائرة الهوائية، وضع الطائرة». وتمكن ملحس من ادخار بعض المال للحصول على رخصة قيادة طائرة ذات محرك واحد من أكاديمية طيران في عمّان. وقال وهو جالس أمام الأجهزة في قمرة طائرته ببيته «الآن الطائرة في وضع طيران تحكم يدوي». وأضاف «كان لديّ شغف شديد بالطيران؛ لذلك قررت أن أعمل هذه القمرة، وعملتها في البيت في التسوية، وأصبح هذا المكان منتدى لهواة الطيران». وبدأ ملحس، وهو أب لثلاثة أبناء، بناء قمرته قبل تقاعده ببضع سنوات. واستغرق الأمر منه أربع سنوات من البحث المكثف لمراجعة مخططات الطائرات لإكمال القمرة. وقال «سبب عدم استمراري في ممارسة الطيران بشكل مهني هو عدم قدرتي مالياً على أن أتعلم وأكمل الطيران، فلجأت إلى ما هو أقل تكلفة لممارسة هوايتي». وأضاف ((هذا المكان هو زي مطار في منطقة البيت اللي أنا موجود فيها. لما نيجي لهون بحس أهلي رايح على مطار بدي أقلع واذهب إلى أحد البلدان الأخرى، باطلب من زوجتي مرات تيجي تشاركني في الطيران، إلا أنها تطلب أن ينختم جوازها حتى تسافر حقيقة». وتابع محمد ملحس، وهو جالس في قمرته: «نحن الآن في مرحلة الهبوط والاستعداد للهبوط في مطار هيثرو، نرجو من الركاب الكرام ربط الأحزمة والاستعداد والاستمتاع في لندن».

المصدر: رويترز