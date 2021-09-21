شقيقتان تدخلان موسوعة "جينيس" كأكبر التوائم سنا في العالم

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن شقيقتين يابانيتين تم اعتمادهما من قبل الموسوعة باعتبارهما أكبر توأم متطابق في العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و330 يوماً.

ولدت الشقيقتان أومينو سومياما وكومي كوداما في جزيرة شودوشيما في غرب اليابان في 5 نوفمبر 1913، وهما الأخوان الثالث والرابع من بين 11 شقيقاً.

وقالت "جينيس" في بيان إن الشقيقتين حتى الأول من سبتمبر حطمتا الرقم القياسي السابق البالغ 107 سنوات و175 يوما الذي سجلته الشقيقتان التوأم اليابانيتان المشهورتان كين ناريتا وجين كاني.

وتم فصل سومياما وكوداما بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية، عندما تم إرسال كوداما للعمل كخادمة في أويتا بجزيرة كيوشو الرئيسية في جنوب اليابان. وتزوجت لاحقاً هناك، في حين بقيت سمياما في الجزيرة التي أبصرت الشقيقتان النور فيها، ولديها عائلتها.