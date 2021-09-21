احتفالاً بيوم السياحة العالمي.. الغردقة تستضيف كرنفالاً فنياً دولياً

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تستضيف مدينة الغردقة المصرية اليوم الثلاثاء 120 فناناً من 12 جنسية مختلفة للاحتفال معًا بيوم السياحة العالمي.

ويجتمع الفنانون التشكيليون بمنطقة آرت برومناد بالممشى السياحي لتنفيذ مجسمات تشكيلية صغيرة عن رؤيتهم للمدن والمناطق السياحية المصرية، ثم يشتركون جميعًا في تنفيذ مجسم كبير بعنوان هرم السياحة والفنون لابراز أحد معالم مصر السياحية.

وينقسم كرنفال الفنون إلى أقسام أخرى غير الفن التشكيلي منها الرسم والتصوير على المجسمات والسيف بورد، والتشكيل المجسم، وعروض الفرق الموسيقية والاستعراضية التي تقدم مباشرة أمام الجمهور بالممشي السياحي حسب منظم الحدث الفنان التشكيلي المصري محمد حميدة.

وتشرف مؤسسة أوستراكا للفنون على فعاليات اليوم العالمي للسياحة، ومن بينها كرنفال فني يقدم فيه الفنانون التشكليون رؤيتهم للمعالم السياحية المصرية، وستكون المجسمات ملونة لتخرج جميعها في صورة مبهجة تناسب طبيعة المدينة السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وينتمي الفنانون المشاركون إلى 12 دولة عربية وأجنبية من بينها مصر، السعودية، لبنان، وفلسطين، ومن الدول الأجنبية إنجلترا، روسيا، تركيا، بيلا روسيا، أوكرانيا، بلجيكا، وفي الحفل الختامي للمهرجان ستقدم وزارة الشباب والرياضة عرضًا موسيقيًا بقيادة المايسترو مازن دراز.

ويتزامن الحفل الختامي لليوم العالمي للسياحة مع افتتاح معارض الفنون المختلفة مثل النحت والتصوير، والأعمال المركبة والتجهيز في الفراغ.









