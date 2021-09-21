أمازون تحظر 600 علامة تجارية صينية بسبب التقييمات المزيّفة

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة أمازون دوت كوم حظرت أكثر من 600 علامة تجارية صينية موجودة لدى 3000 متجر بسبب وقائع نشر تقييمات مزيفة للمنتجات ونقل موقع فيرج الإخباري عن متحدث باسم أمازون القول إن هذه العلامات التجارية الصينية التي تم حظرها تنتهك بشدة سياسات أمازون وبخاصة تلك المتعلقة بإساءة استغلال التقييمات والتعليقات.

كانت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست قد أشارت إلى هذا الحظر نقلاً عن سيندي تاي نائب رئيس أمازون للمبيعات الدولية في منطقة آسيا.

كانت شركة أمازون قد بدأت حملة ضد التقييمات المزيفة والموجهة بعد أن نشر نيكولا نجوين تقريراً في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن كيفية قيام شركات مثل راف باور بتقديم بطاقات هدايا مقابل كتابة تقييمات لصالح منتجاتها.