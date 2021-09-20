التحمت مركبة شحن بنجاح، الاثنين، بوحدة في محطة الفضاء الصينية في رابع مهمة من أصل 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء صينية دائمة بحلول نهاية العام المقبل. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصاروخ (لونج مارش-7) انطلق حاملا المركبة (تيان تشو-3)، أو «سفينة السماء» باللغة الصينية، في الساعة 3:10 بتوقيت بكين (0710 بتوقيت جرينتش) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد. والتحمت المركبة بنجاح مع وحدة «تيانخه» الرئيسة بالمحطة الفضائية. وتنقل (تيان تشو-3) وقودا وإمدادات لثلاثة رواد فضاء من المقرر أن يسافروا إلى وحدة «تيانخه» في أكتوبر، وستكون إقامتهم المقررة لمدة ستة أشهر هي المهمة الخامسة في السلسلة والأخيرة لهذا العام. تعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما «ونتيان» و«منغتيان»، باستخدام صواريخ (لونج مارش- 5بي)، وهي أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي في الصين.