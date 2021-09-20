توفيت ياب لاي هونج، التي احتلت عناوين الصحف في العالم العام الماضي، بوصفها أكبر ناجية سناً من فيروس كورونا على كوكب الأرض، عن عمر ناهز 103 أعوام. أعلنت ذلك اليوم الاثنين دار المسنين التي كانت تقيم بها.
وقالت دار «لي أه موي» للمسنين، في معرض إعلان وفاتها بالمستشفى صباح، أمس الأحد، إثر معاناتها انسداداً معوياً، «نتشارك بمشاعر متضاربة الأحزان على وفاة شخص ألهمنا جميعاً».
وأضافت الدار أن «ياب كانت تقيم لدينا منذ ثلاث سنوات.. و«عرفت بين عاملينا بمرونتها وروحها المستقلة.. ومقاتلة»، حيث «كانت دوماً تعتني بنفسها بدءاً من وجباتها اليومية إلى مظهرها».
يذكر أن ياب كانت من بين مئة شخص أشيد بهم في أنحاء العالم العام الماضي بعد نجاتها من عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من تبين أن المسنين من أصحاب الأمراض الخطيرة عرضة للوفاة لا محالة في حال إصابتهم بفيروس كورونا.
وجاءت نتيجة اختبارها للفيروس إيجابية أثناء الإغلاق الوحيد بسبب الجائحة والذي استمر من أبريل إلى يونيو من العام الماضي. وتعد حصيلة الوفيات المرتبطة بـ«الجائحة» في سنغافورة، واحدة من أقل أعداد الوفيات في العالم، حيث بلغت 62 حالة وفاة، بينما أعداد الملقحين من بين أعلى المعدلات حيث تبلغ أكثر من 80 في المئة بين البالغين.