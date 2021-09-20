حفيدة الملكة إليزابيث تضع طفلتها الأولى

الأميرة بياتريس حفيدة الملكة إليزابيث الثانية (أرشيفية)

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أنجبت الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، طفلتها الأولى من زوجها إدواردو مابيلي موتزي، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام. وهو ثاني حفيد يولد في خلال بضعة أشهر للأمير أندرو الملاحق أمام القضاء من امرأة في الولايات المتحدة تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا عندما كانت قاصرا. وهي اتهامات يدحضها الابن الثاني للملكة إليزابيث. وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام «إنه لمن دواعي سرور بياتريس وزوجها الإعلان عن ولادة ابنتهما سالمة عند الساعة 23.42 من يوم السبت الواقع في 18 سبتمبر 2021 في مستشفى تشيلسي أند ويستمنستر في لندن»، مع الإشارة إلى أن الأمّ وطفلتها «في خير». ويبلغ وزن المولودة حوالي 2.8 كيلوجرام ولم يكشف عن اسمها بعد هي في المرتبة الحادية عشرة في ترتيب خلافة عرش إنكلترا. وهي الطفلة الثانية عشرة من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، بعد ولادة ابنة الأمير هاري وميغن ماركل في يونيو. وكانت الأميرة بياتريس (33 عاماً) قد تزوّجت في يوليو 2020 من إدواردو مابيلي موتزي (37 عاماً) الذي له طفل من علاقة سابقة. أما الأميرة يوجيني، الشقيقة الصغرى لبياتريس، فقد أنجبت صبيّاً في فبراير سمّته أوغوست.

المصدر: آ ف ب