أعلنت مصر، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع مُخطط عام لتحويل منطقة «باب العزب» الأثري بقلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية إلى أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين صندوق مصر السيادي وشركة «بدايات مصر».
ويهدف المشروع لوضع المخطط العام لخلق أول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا في قلب القاهرة التاريخية، بما لها من عمق ثقافي متفرد كأحد أهم مواقع التراث العالمي، وذلك من خلال توظيف المباني التراثية الموجودة داخل منطقة باب العزب كعناصر جذب هامة تستضيف بداخلها المكونات الأساسية لمنطقة الإبداع من محتوى تعليمي وإبداعي وحرفي وتجاري وترفيهي ترويجي لجذب الزائرين للمنطقة من داخل مصر وخارجها، وتحفيز الإبداع في مصر وربطه بالشبكات والأسواق العالمية.
وتشغل منطقة «باب العزب» الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي المقابل لميدان الرميلة ومدرسة ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، وكان «باب العزب» لمئات السنين المدخل الرئيسي للقلعة، إلى أن أنشأ محمد علي الباب الجديد المقابل لمنطقة الحطابة حالياً.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع دراسة تطوير باب العزب يهدف لخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال والمبدعين المصريين والأجانب تمكنهم من تطوير منتجاتهم وعلاماتهم التجارية حتى تتمكن من الوصول والمنافسة بها في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى الاهتمام بقلعة صلاح الدين الأيوبي والتي يقصدها الزائرون كمزار رئيسي كونها أهم معالم القاهرة التاريخية، وأحد أكبر المدن التراثية المسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي «اليونسكو»