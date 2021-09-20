رأس الخيمة (الاتحاد) أكملت إذاعة رأس الخيمة استعداداتها لانطلاق الدورة البرامجية الجديدة في سبتمبر الجاري، عبر باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات والأعمال الإذاعية الاجتماعية والثقافية والتاريخية والفنية، التي تجسد الرسالة الإعلامية الوطنية للإذاعة، حيث تضمنت الخريطة الجديدة بجانب البرامج العديدة التي تقدمها من قبل، العديد من البرامج المستجدة مختلفة الموضوعات والأطروحات. وأكد محمد غانم مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، أن الإذاعة تبحث دوماً عن كل ما فيه سبل التجديد والتنويع في البرامج التي تقدم للسادة المستمعين، ليس فقط داخل إمارة رأس الخيمة، ولكن بشكل عام داخل دولة الإمارات: مقتطفات شعرية يومية للشاعر الدكتور عبد الله بن شما، صاحب الحضور العالي، والمعاني القوية. مقتطفات اقتصادية لسالم الغافري صاحب المعلومات والانفرادات الاقتصادية الداعمة لكل سبل النجاح والتفرد داخل المجتمع الإماراتي. مقتطفات تراثية لحسن الغردقة، واطلالة من خلاله على الموروثات الثقافية والحضارية التاريخية لدولة الإمارات بشكل عام ولإمارة رأس الخيمة بشكل خاص. برنامج قامات لعلياء العبدولي التي تتحدث من خلاله عن قامات وشخصيات أثرت المجتمع الإماراتي بالعديد من قصص النجاحات والتحديات. وذلك مرة واحدة أسبوعياً يوم الثلاثاء من الساعة 11:00 حتى الـ 12:00 ظهراً. برنامج أحلام وخواطر إنسان، الذي يقدمه علي حافظ الذي يتناول كافة التفاعلات والتعاملات الحياتية اليومية لكل العناصر البشرية على حد سواء لكل الفئات العمرية المختلفة، حيث يتم تسليط الضوء على إنماء جدارات وكفاءات هذه العناصر البشرية.. وذلك مرة واحدة أسبوعياً يوم الاثنين من الساعة 03:00 حتى الـ 05:00 مساءً. برنامج نور على نور ليوسف البلوشي، وهو من البرامج ذات الفتاوى الدينية التي تخاطب المتطلبات والاحتياجات والموضوعات التي تتعلق بالشق الديني، حيث ستتم استضافة العديد من المشايخ أصحاب العلم الرفيع والأسلوب البسيط تحت إشراف ومتابعة ورقابة هيئة الأوقاف الدينية برأس الخيمة.. وذلك مرة واحدة أسبوعياً السبت من الساعة 05:00 حتى الـ 06:00 مساءً. برنامج المستديرة لإبراهيم محمد، وهو برنامج ذو طابع رياضي، يتحدث عن كل ما يخص دوريات كرة القدم، سواء المحلية أو العالمية، حيث التحليلات الفنية والمعلومات الرياضية الجديدة دوماً.. وهذا البرنامج بالتعاون مع نادي الإمارات الرياضي برأس الخيمة.. وذلك مرة واحدة أسبوعياً يوم الثلاثاء من الساعة 07:00 حتى الـ 08:00 مساءً. وأشار محمد غانم إلى أن هيئة إذاعة رأس الخيمة، تسعد دوماً بمشاركة المستعمين الفعالة التي تثري الإذاعة وبرامجها على التردد 103.5 أف أم، حيث المزيد من البرامج الإذاعية المخاطبة للعديد من المستجدات والأطروحات المجتمعية داخل دولتنا الحبيبة.