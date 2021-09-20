أبوظبي (الاتحاد) تستعد المغنية زين عوض، إلى مشاركتها في مهرجان «جرش للثقافة والفنون» في دورته الخامسة والثلاثين بحفل يجمعها مع المغنية اللبنانية نجوى كرم 23 الشهر الجاري، على خشبة المسرح الجنوبي في المدينة الأثرية العتيقة في جرش. وبدأت زين بالبروفات الخاصة بحفلها برفقة المايسترو محمد زهدي قائد فرقتها الموسيقية التي تضم أمهر الموسيقيين والعازفين، مشيرة إلى حرصها الشديد على خروج حفلها بأبهى صورة، مستعيدة النجاح الكبير الذي حققته في دورة مهرجان جرش الماضية، وعزفت فيه سيمفونيات أعذب الألحان المرتبطة بالأرض والفرح والحب. عن مشاركتها في مهرجان جرش هذا العام، قالت زين: عودة المهرجان حدث إيجابي واستثنائي، يعطينا أملاً بعودة الحياة إلى طبيعتها، فالناس تواقون للحياة ومشتاقون للفرح، واستقرار الحياة الوبائية والصحية في الأردن، عزز من فكرة إقامة المهرجان في الوقت الذي تغيب فيه مهرجانات أخرى، وأتمنى أن يكون جرش هو البوابة التي نلج منها إلى الفرح والعطاء والأمل وحب الآخرين، وأن تكون اللحظات السعيدة التي نعيشها، هي خير ختام للأيام الصعبة التي عانى منها الناس جراء فيروس «كورونا». وستنوع زين بين أغانيها الخاصة وبين الفلكلور الأردني والشامي في حفلها بـ «جرش»، حيث أعدت برنامجاً غنائياً يتضمن أغنيتها الشهيرة «يا ترى تهواني» وآخر ميدلي غنائي قدمته مع سميرة توفيق «حيا الله بليالي الصيف».