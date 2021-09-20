أبوظبي (الاتحاد) شهدت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، عودة الكوميديا إلى العاصمة أبوظبي من خلال عرض نجم الكوميديا الكندي راسل بيترز الذي أقيم في «الاتحاد أرينا». وكان بيترز قد اغتنم الفرصة قبل العرض للاستمتاع بالمعالم السياحية والمرافق الترفيهية التي تضمها جزيرة ياس، حيث أقام في فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وشارك في السباقات في حلبة مرسى ياس. جدير بالذكر أن راسل بيترز هو نجم كوميدي عالمي بارز، ومن الشخصيات المشهورة والمفضلة في المنطقة، يتميز بأنه لا يترك أي نمط حضاري أو عرقي إلا ويسخر منه. وصنفت مجلّة رولينج ستونز «بيترز» بين أفضل 50 مقدِّماً كوميدياً على مر العصور، وقد حقق أرقاماً قياسية للحضور في أماكن في جميع أنحاء العالم.