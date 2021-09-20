وفاة الفنان المصري إيهاب خورشيد بعد صراع مع المرض

شعبان بلال (القاهرة)

بعد صراع مع المرض وإصابته بسكتة قلبية، توفي الفنان المصري إيهاب خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما في إحدى مستشفيات القاهرة، بعد مسيرة فنية بارزة.

وأعلن عمر خورشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"عن وفاة والده، ونشر "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد من صراع مع المرض".

وتصدر إيهاب خورشيد قائمة الأكثر بحثا على المحرك العالمي جوجل بعد ساعات من وفاته، حيث اشتهر الفنان إيهاب خورشيد في الثمانينيات بأعمال عديدة منها: "أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب، والمشاغبون فى أجازة نص السنة"، وغيرها.

وتُشيع جنازة الفنان إيهاب خورشيد من مسجد السيدة نفيسة القاهرة، عقب صلاة ظهر اليوم.

وإيهاب خورشيد هو نجل الراحل أحمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي، والمنتجة الراحلة اعتماد خورشيد، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.









