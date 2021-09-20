«أبوظبي الإذاعية».. ماذا تقدم في دورتها البرامجية الجديدة؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

برامج متميزة ومتنوعة تلبي مختلف الاهتمامات تثبها شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» - شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات- ضمن دورتها البرامجية الجديدة، التي تؤكد التزامها بتطلعات المستمعين والتفاعل معهم عبر المنصات الرقمية، بتقديم محتوى مبتكر من خلال مجموعة جديدة من الأعمال الترفيهية والاجتماعية والحوارية المتنوعة، من أبرزها برنامج «#STAR» عبر إذاعة «ستار أف أم»، وبرنامج «خذ بريك» عبر «إمارات أف أم»، والتي تغطي كافة الاهتمامات ومختلف جوانب الحياة بأسلوب تفاعل مباشر موجّه لجميع الفئات العمرية والثقافية.

«أبوظبي أف أم»

تواصل إذاعة «أبوظبي أف أم» في دورتها الجديد بث برامجها الرئيسية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة والموجهة للجمهور المحلي والعربي لترسيخ الثقافة الوطنية مع فقرات وإضافات جديدة، ومن أبرزها برنامج «استديو 1» من الأحد إلى الخميس الساعة 10:00 صباحاً، والذي يناقش أهم قضايا المجتمع الإماراتي وينشر الوعي والإيجابية ويتواصل مع المسؤولين من الجهات الحكومية، وهو من تقديم المذيعين أحمد المجيني وسالم الكعبي.

وبرنامج «صوت الملاعب» من تقديم سيف الصيعري ومحمد الهوتي، الذي يختص بنقل وتحليل مباريات دوري أدنوك للمحترفين ومباريات المنتخب الوطني الإماراتي ومشاركات أندية الإمارات في البطولات الخارجية ومباريات البطولات الآسيوية لكل مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، والتي تمتلك «أبوظبي للإعلام» حقوق بثها الحصرية في الإمارات حتى عام 2024.

وبرنامج «لا تشلون هم»، الذي يركز على التوعية وكيفية المحافظة على سلامة وصحة أفراد المجتمع، ويفند الشائعات ويسلط الضوء على جهود ومبادرات مؤسسات المجتمع للتعامل الإيجابي مع تحديات ونتائج جائحة كورونا، وبرنامج «رياضة مكس» الذي يستعرض أحدث الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، الثلاثاء الساعة 09:00 مساءً.. بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات التي تبث بين البرامج من أبرزها «اسأل مجرب»، و«بلادنا الحلوة» و«سلامتك تهمنا» و«قصة أغنية» و«من الأرشيف»، و«من أمثالنا».

«إمارات أف أم»

فيما تقدم إذاعة «إمارات أف أم» لجمهورها مجموعة من البرامج المتنوعة والهادفة التي تعتمد أسلوباً عصرياً شبابياً بمضمون ترفيهي، من أبرزها برنامجها الجديد «خذ بريك» الذي يهدف إلى بث التفاؤل والرسائل الإيجابية، ويتطرق إلى كيفية التعامل مع الضغوطات اليومية، وأهمية الراحة الجسدية والنفسية في البيت والعمل، وهو من تقديم فاطمة خليفة وبدور المرزوقي وإخراج علي المسافر، ويبث من الأحد إلى الخميس الساعة 02:00 ظهراً.

كما تواصل الإذاعة بث برامجها التي نالت استحسان المستمعين مثل البرنامج الترفيهي «أحلى صباح» الذي يعرّف المستمع بكل ما يهمه من مواضيع وأخبار وأنشطة من خلال فقراته المنوعة والمتجددة، ويبث من الأحد إلى الخميس الساعة 6:30 صباحاً، وهو من تقديم شمس السعدي، وراشد عتيق، وإيمان محمد، ومحمد الهاشمي.

وسيكون المستمعون على موعد مع برنامج «أحلى مسا» الذي تقدمه المزون الحميري وأحمد العبيدلي وريان حسن وجاسم محمد، من الأحد إلى الخميس الساعة 05:00 مساءً، ويضم العديد من الفقرات المنوعة والألعاب والمسابقات التي تعتمد على مشاركة الجمهور.

ومنذ انطلاق الإذاعة، تستمر «إمارات أف أم» بثها للبرنامج التراثي الشهير «عقة بحر»، الذي يقدمه حارب السويدي ومن إخراج يعقوب الروسي، ويلقى إقبالاً كبيراً من المستمعين، كل سبت الساعة 08:30 مساءً، ليسلط الضوء على التراث الإماراتي ويساهم في المحافظة عليه، بالإضافة إلى عودة برنامج «غنيلي أغنيلك» من جديد بمشاركة الفنانة أريام مع ريان حسن وإخراج ثروت مصطفى الساعة 08:30 مساءً، وفقرة «على فكرة» من تقديم المزون الحميري وأحمد العبيدلي.

وتستمر الإذاعة في بث مجموعة من الفقرات المسجلة منها «على البال» التي تناقش أهم الحفلات الغنائية وأغاني المسلسلات والأفلام القديمة، و«رسالة إلى ذاتي» التي تتضمن رسائل إيجابية لتطوير الذات، و«مملكة الطبيعة» التي تركز على المواد الطبيعية غير المألوفة، وفقرة «أُنثى» التي تهتم بما يخص المرأة، و«أصل الكلمة» التي تبين معاني الكلمات وأصلها، وفقرة «ملهمون» التي تتحدث عن قصص أبرز الناجحين في المجتمع، وفقرة «تبا تعرف» التي تطرح سؤالاً حول معلومات غريبة ومثيرة، وفقرة «سينما» لعرض أحدث الأفلام المحلية والعالمية، وفقرة «سبوت» التي تتضمن معلومات منوعة عن المطربين.

«ستار أف أم»

#star.. برنامج شبابي جديد أطلقته إذاعة «ستار أف أم»، يركز على عالم وسائل التواصل الاجتماعي وما يدور في الكواليس من أخبار فنية واجتماعية، والشخصيات المهمة في الوسطين الفني والاجتماعي، وهو من تقديم أحمد الشوم، ويبث يومي الجمعة والسبت الساعة 05:00 مساءً.

وتواصل «ستار أف أم» بث برنامج «صباحو» الذي يعد مجلة صباحية لتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والعالمية وأبرز الأخبار المجتمعية والتقنية والثقافية والسياحية والعائلية، من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 صباحاً.

بالإضافة إلى البرنامج الغنائي والثقافي والترفيهي «فنون أفترنون» المليء بالفقرات الغنائية الحديثة منها أو الطربية إلى جانب فقرة الذكريات والأخبار وفن الكلام وفقرة المدلي، الساعة 01:00 ظهراً من إعداد وتقديم أحمد نصر، إلى جانب برنامج «لايف أت فايف» الذي يسلط الضوء على الأحداث والفعاليات الوطنية والاجتماعية والفنية في دولة الإمارات، ويمزج ضمن فقراته مجموعة من الأغاني العربية والأجنبية من حول العالم، وهو من إعداد وتقديم فاروق درزي من الأحد إلى الخميس الساعة 05:00 مساءً.

كما يستمر البرنامج الترفيهي «أحلى طريق» الذي يركز على الفنون الموسيقية والأعمال التلفزيونية والسينمائية، بأسلوب تفاعلي مع الجمهور وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من إعداد وتقديم مروة معاذ من الأحد إلى الخميس الساعة 03:00 ظهراً.

فيما يبث برنامج «سالو إمارات» باللغة الفرنسية أغاني ومقابلات مع الفنانين الفرنسيين والشخصيات الإماراتية المتحدثة بالفرنسية، إضافة إلى المواضيع الثقافية والتاريخية الفرنسية، كما يستعرض التاريخ والتراث الإماراتي وأهم الأنشطة والفعاليات ومحطات التنمية والتطور في الإمارات بعيون فرنسية، ويبث من الأحد إلى الخميس الساعة 10 مساءً.

بالإضافة إلى عدد من الفقرات الإذاعية الخاصة منها فقرة technology today عن آخر مستجدات عالم التكنولوجيا، وفقرة «سينما» عرض سريع لأفضل الأفلام في دور السينما الإماراتية، وفقرة «عندنا يقولون» عن الأمثال الإماراتية الشعبية وسبب استخدامها ومرادفاتها في اللهجات العربية الأخرى، و«خبر ع سريع» عن أخبار الفنانين، وفقرة «المدلي» التي تقدم مجموعة من أحدث الأغاني، وفقرة «سبورت أبديت».

إذاعة «القرآن الكريم»

مجموعة من البرامج التي تسعى لترسيخ منظومة القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية وتعزيز الثقافة الوطنية والإسلامية تبثها إذاعة القرآن الكريم - الإذاعة الأولى استماعاً في دولة الإمارات - ضمن دورتها البرامجية الجديدة مجموعة من البرامج، ومن أبرزها برنامج «صباح النور» رحلة صباحية تحلق بالمستمعين من خلال آفاق الكلمة البنّاءة ورحاب الحكمة الإيمانية من تقديم محمد الحوسني، وعبير ثاني، وفاطمة البلوشي، وهلال خليفة، من الأحد إلى الخميس الساعة 6:30 صباحاً، وبرنامج «في رياض التلاوة» الذي يعلم المستمعين كيفية ترتيل القرآن الكريم وهو من تقديم الدكتور عدنان سليم كل أحد الساعة 05:00 مساءً.

ويجاوب الدكتور محمود الدقاق في برنامجه «يستفتونك» على استفسارات الجمهور الشرعية والفقهية من خلال نخبة من العلماء والفقهاء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كل ثلاثاء الساعة 05:00 مساءً، فيما يهدف برنامج «فاعل خير» إلى تعزيز ثقافة الوقف بين أفراد المجتمع ومؤسساته، واستدامة العطاء وهو من تقديم عبدالله الزرعوني كل يوم أربعاء الساعة 05:00 مساءً، كما تبث الإذاعة البرنامج الأسبوعي «أضواء من قصص الأنبياء» الذي يتناول سِيَرِ الأنبياء من خلال القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تقديم الدكتور خالد عبد السلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإضافة إلى برنامج «نصيحة ودك الكل يسمعها» للحديث عن المواقف التي نود تنبيه الآخرين منها، وهو من تقديم فريق برنامج صباح النور، وفقرة «استشعر النعم» من تقديم عبير ثاني، ويستعرض نعم الله علينا وكيف نستشعرها ونحمده عليها.