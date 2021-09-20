ظاهرة فلكية بديعة في سماء العالم العربي

شعبان بلال (القاهرة)

ظواهر فلكية كثيرة تشهدها الكرة الأرضية وينتظرها عشاق النظر إليها في دول العالم المختلفة، للاستمتاع برؤيتها عبر العين المجردة أو تلسكوب فضائي .

ويُمكن لمحبي عالم الفلك والفضاء، مشاهدة ظاهرة اكتمال القمر الذي يُطلق عليه "بدر سبتمبر"، في مشاهد بديعة أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس إن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 20 الى 22 سبتمبر، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون غدا 21 سبتمبر.

وأوضح لـ "الاتحاد"، أن لمعان القمر يبلغ نسبة 99.8% ، موضحا أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأميركية باسم قمر الذرة لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم Harvest Moon أي البدر الذي يحدث قبل وقت الاعتدال الخريفي.

وشجع تادرس الشباب وهواة الفلك وعلوم الفضاء على مشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، مضيفا أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.









