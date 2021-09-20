قائد فريق رحالة الإمارات ضيف «حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

يحل عوض محمد بن الشيخ مجرن، مؤسس وقائد فريق رحالة الإمارات حول العالم بالسيارات، ورئيس مهرجان رحالة الإمارات العالمي، ضيفاً على الحلقة القادمة من البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي»، الذي يبث عند العاشرة من مساء اليوم، على قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ويقدمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري.

ويتحدث الضيف حول عالم الرحلات وما تحمله من تشويق ومغامرات وفوائد رياضية وثقافية، من خلال تجربته في قيادة فريق رحالة الإمارات كأول فريق في المنطقة يجوب العالم بالسيارات، ويتطرق إلى حجم التحديات التي واجهت الفريق والمتمثلة في وعورة الطرق وحواجز اللغة وتقلبات المناخ في بعض الرحلات التي غطت مختلف دول العالم في آسيا وإفريقيا، وأوروبا، وأستراليا والأميركيتين.

وتشهد الحلقة عرض مقاطع مصورة من أسفار فريق رحالة الإمارات الذي تأسس عام 1996، وأسهم في التعريف بثقافة وتراث الإمارات ورفع علمها من خلال سلسلة رحلاته التي قطع خلالها حوالي 185 ألف كيلومتر شملت أكثر من 90 بلداً، وأكسبت الفريق خبرات وتجارب غنية وملهمة.