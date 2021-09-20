بسلاح ناري.. قتل عمته وأصاب طفلاً بالخطأ!

شعبان بلال (القاهرة)

في واقعة مأساوية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تسبب شاب في مقتل عمته وإصابة حفيدها بطلق ناري في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، عن طريق الخطأ.

وأثناء عبث شاب، 28 عاماً، بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقة نارية عن طريق الخطأ تسبب في وفاة عمته ربة المنزل البالغة من العمر 65 عاماً وحفيدها الطفل البالغ من العمر 5 أو 4 سنوات، ما تسبب في حالة من الحزن في مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وأفادت التحريات الأمنية في مصر بوفاة السيدة بمجرد وصولها إلى المستشفى عقب الحادث، في حين تم نقل الطفل الذي أصيب بجرح متهتك بالرقبة من الناحية اليمنى، لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل شقيق المتوفاة المدعو 28 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، وذلك أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري بالمنزل، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، مما نتج عنه وفاة الأولى، وإصابة حفيدها، وتم ضبط المتهم، وأقر بما ورد بالتحريات بارتكاب الواقعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية السلاح المستخدم في الواقعة، وهو "بندقية آلية وخزينة 6 طلقات"، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وباشرت التحقيقات مع المتهم.