1000 قصيدة على طاولة «شاعر المليون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الجهة المنتجة لبرنامج «شاعر المليون»، عن تنظيم خمس جولات عن بُعد (بوساطة الاتصال المرئي) لمرحلة مقابلات الشعراء في كل من أبوظبي والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتستعد لجنة تحكيم برنامج «شاعر المليون»، لبدء تقييم قصائد نحو 1000 شاعر من 22 دولة تقدموا للمشاركة في الموسم العاشر، وذلك استعداداً للمرحلة القادمة من البرنامج.

ويشهد الموسم العاشر لأول مرة منذ انطلاقته تنظيم جولة مقابلات للشعراء في سلطنة عُمان، نظراً للإقبال اللافت من قبل الشعراء العُمانيين، إذ تقدم للبرنامج في موسمه الحالي نحو 70 شاعراً وشاعرة، الأمر الذي دعا اللجنة إلى أن تجعل سلطنة عُمان ضمن قائمة جولات مقابلات الشعراء.

وكانت اللجنة قد أعلنت يوم 13 أغسطس الماضي عن فتح باب التسجيل والترشح للموسم العاشر من برنامج شاعر المليون حتى العاشر من سبتمبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وفق شروط التسجيل المعتمدة.

كما اعتمدت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، تنظيم جولات شاعر المليون في موسمه العاشر ومقابلات الشعراء عن بُعد، وفق آلية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، وذلك في إطار استدامة دورها الساعي لإبراز مكانة العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي بين دولة الإمارات والعالم، وذلك التزاماً وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتحرص اللجنة على التعاون مع الجهات المختصة في المحافظة على الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لأعلى المعايير، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، ليواصل البرنامج تحقيق أهدافه ورسالته من أجل النهوض بالشعر النبطي والارتقاء به وبشعرائه والترويج له في الأوساط العربية، وتسليط الضوء على دوره الإيجابي في الثقافة العربية والإنسانية، والتأكيد على دور إمارة أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.