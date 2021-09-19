مهرجانات السينما.. عودة الروح

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد أن حبست في قفص العالم الافتراضي خلال العامين الماضيين، بسبب أزمة جائحة «كورونا»، عادت الروح مجدداً إلى المهرجانات السينمائية العالمية والعربية من جديد، من خلال إقامة فعالياتها على أرض الواقع، بعد أن تأثرت كثيراً بسبب الفيروس المستجد، الذي أدى إلى إلغاء وتأجيل بعض المهرجانات.

وعادت طقوس المهرجانات المتعارف عليها إلى وضعها الطبيعي، بسرد السجادة الحمراء وسير النجوم عليها خلال حفل الافتتاح، إضافة إلى الحضور الجماهيري لفعاليات المهرجان والعروض السينمائية وحفل توزيع الجوائز، وكان من أبرز المهرجانات التي أُقيمت مؤخراً، مهرجان البندقية في دورته الـ78، وفاز فيه الفيلم الفرنسي «الحدث» للمخرجة الفرنسية أودري ديوان بجائزة «الأسد الذهبي» لأفضل فيلم، فيما فازت الإسبانية بينيلوب كروز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «أمهات موازية»، وحصد جون أرسيليا من الفلبين جائزة أفضل ممثل عن فيلم «أون ذا جوب: ذا ميسنج».

الممثلة كريست ستيوارت والمخرج بابلو لارين خلال افتتاح فيلم «سبنسر» في مهرجان البندقية

وأزاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في دورته الـ 46، الستار أمام جمهور فعلي للمرة الأولى منذ عامين، بالعرض الأول للفيلم الموسيقي «عزيزي إيفان هانسن»، والفيلم مأخوذ عن مسرحية عرضت في برودواي، وهو من بطولة بن بلات، ويجسد دور طالب ثانوي يعاني القلق الاجتماعي ويتورط في كذبة، ويشارك في بطولته جوليان مور وإيمي آدمز وكيتلن ديفر، وفي أول عودة لنجوم هوليوود إلى السجادة الحمراء في «تورونتو السينمائي» سارت بطلة فيلم «عزيزي إيفان هانسن» جوليان مور، على السجادة الحمراء، خلال افتتاح أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية.

وأقيم «تورونتو السينمائي» الذي يختتم فعالياته اليوم 18 سبتمبر، على نحو يمزج بين الحضور الفعلي والمشاركة عبر «الإنترنت»، ويعرض ما يقارب 200 فيلم خلال عشرة أيام، وستعرض بعض تلك الأفلام عبر «الإنترنت» أو في مناطق مفتوحة، بينما سيعرض البعض الآخر داخل دور عرض سينمائي أمام جمهور محدود على أن يقدم الحضور إثباتاً بتلقي لقاح «كوفيد - 19» أو نتائج فحص سلبية قبل الدخول.

لحظة وصول الممثلة الأميركية كيرستن دانست إلى مهرجان البندقية

وقررت إدارة بعض المهرجانات العربية أيضاً، من إقامة دوراتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، وأن تكون فعالياتها على أرض الواقع، مهرجان «العين السينمائي» الذي تقرر أنه تقام دورته الرابعة في 21 إلى 26 يناير 2022، ومهرجان «الجونة السينمائي» الذي ستقام دورته الخامسة في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر، كما قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإقامة دورته الـ 37 في الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل.