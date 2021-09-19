لقاء في «إجازة مفتوحة»

سعيد ياسين (القاهرة)

أبدت الفنانة لقاء الخميسي سعادتها بالمشاركة في مسلسل «إجازة مفتوحة» مع شريف منير، وسميحة أيوب، وهشام إسماعيل، الذي يعرض منذ 11 سبتمبر الجاري، وهو تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد حماقي.

وأوضحت أنها استمتعت كثيراً بالمسلسل، وبالتعاون مع فريق العمل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأداء، ووعدت الجمهور بالاستمتاع بالعمل الذي كتب بحرفية عالية، مشيرة إلى أن المسلسل 40 حلقة ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة، ويسلط الضوء على تأثير الأقساط طويلة المدى، وتداعيات جائحة «كورونا»، ووقوف الزوجة بجوار زوجها، وذلك من خلال أسرة تتعرض لأزمة يخسر بسببها عائلها عمله، ‎وتصبح زوجته التي تعمل موظفة في أحد البنوك، مسؤولة عن الأسرة بعدما تتغير الأوضاع، كما تصبح المسؤولة عن كل المصروفات، التي يحتاج إليها كل من في المنزل، ويرصد المسلسل كيفية تخطي الإنسان للأزمات بأفكار وطموحات غير تقليدية، وأشارت إلى أنها تجسد في الأحداث شخصية الزوجة «ندى»، التي تتكفل بأمور المنزل المادية، وتقع في مآزق إنسانية وكوميدية ونفسية عديدة سواء مع زوجها، أو والدته، أو شقيقتيه.